أخبار اليمن : اجواء شديدة البرودة في 7 محافظات

اجواء شديدة البرودة في 7 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تستمر الأجـواء شديدة البرودة والباردة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، غرب كلا من الجوف ومأرب مع احتمالية تشكل الصقيع على أجزاء محدودة منها، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 2-6 درجات مئوية.

في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات إب، الضالع، لحج وأبين وهضاب شبوة، حضرموت والمهرة والمناطق الصحراوية، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 6-10 درجات مئوية.

وحسب المركز من المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمه وتعز، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 10 -12 درجة مئوية.

وأشار إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم، جاءت على النحو الآتي ذمار: 0.2، عمران: 2.4، صنعاء: 3.5، سيئون: 5.2 درجات مئوية.

و حسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركـز المواطنين من الأجواء شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين خلال الفترات المسائية والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات، وكذا رعاة الماشية ومربّي النحل والدواجن بضرورة ايوائها في أماكن صحية ودافئة.