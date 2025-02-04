أخبار اليمن : بالارقام .. جرائم العدوان على اليمن في حلقة نقاشية بصنعاء

بالارقام .. جرائم العدوان على اليمن في حلقة نقاشية بصنعاءعقدا مركز عين الانسانية للحقوق والتنمية والمركز اليمني لحقوق الانسان اليوم بصنعاء، حلقة نقاشية حول جرائم العدوان على اليمن، بحضور الناشط الدولي الاسترالي البروفيسور تيم أندرسون.

وأوضح التقرير الصادر عن الحلقة النقاشية تلاه رئيس مركز عين الانسانية للحقوق والتنمية أحمد ابو حمراء أن إحصائية جرائم العدوان السعودي الأمريكي خلال 3,600 يوم من العدوان السعودي الصهيو- أمريكي على اليمن بلغ 51,196 مدني بينهم 18,581 شهيداً و 32,615 جريحا، منهم 4,143 شهيدا من الاطفال 5,137 جريحا، كما بلغ عدد الشهداء والجرحى من الرجال 11,945 شهيدا و 24,407 جريحاً ومن النساء بلغ 2,495 شهيدة و 3,071 جريحة.

وعلى مستوى البنية التحتية تم استهداف 15 مطاراً و16 ميناءً و 386 محطة ومولد كهرباء و 655 شبكة ومحطة اتصال و 3,423 خزاناً ومحطة مياه 2,231 منشأة حكومية و 8,382 طريقاً وجسرا، و 424 مصنعاً و 446 ناقلة وقود 12,822 منشأة تجارية، 495 مزرعة دجاج ومواشي و 11,099 وسائل نقل و 529 قارب صيد، وكذا استهداف 1,053 مخزن أغذية و 506 محطة وقود و 714 سوقاً و 1,271 شاحنة غذاء خلال سنوات العدوان.

وأشار التقرير الى استهدف العدوان لـ 616,661 منزلاً و 186 منشأة جامعية و 1,881 مسجداً و 393 منشأة سياحية و 429 مستشفى ومرفقاً صحياً، 1,388 مدرسة ومرفقاً تعليمياً 13,361 حقلاً زراعياً و 146 منشأة رياضية و 273 موقعاً أثرياً و 66 منشأة إعلامية.

وعبر الناشط الدولي الاسترالي البروفيسور تيم أندرسون، عن شكره لطيب استقباله في اليمن، حيث تطرق الى ما إطلَعَ عليه من انتهاكات تعرضت لها اليمن على مدى 10 سنوات ماضية، مع فشل الأمم المتحدة في وقف هذه الانتهاكات والجرائم، حتى من الدول الكبرى المتعاطفة مع اليمن لم تقم بدور اثناء تمرير تلك القرارات ضد اليمن.

وأكد على تكاتف الجهود سواء من قبل منظمات حقوقية وناشطين أو أعلام وقوى حرة لتعطيل الحصار على اليمن، مبدياً استعداده إيصال مظلومية الشعب اليمني الى الرأي العام العالمي عبر مختلف الطرق والوسائل المتاحة.

وكان رئيس المركز اليمني لحقوق الانسان إسماعيل الخاشب قد استعرض في كلمته الترحيبية عدد من المواضيع المتعلقة بالعدوان الغاشم والحصار الجائر على اليمن على مدى 3600 يوم، مشيرا الى تواجد الناشط الدولي الاسترالي البروفيسور تيم أندرسون في الحلقة النقاشية على هامش زيارته لليمن، يمثل نافذة يمكن من خلالها أيصال ما تعرض له الشعب اليمني من عدوان وانتهاكات وجرائم الى العالم.

بدورها عبرت الاعلامية أمة الملك الخاشب عن شكرها للناشط الحقوقي والسياسي اندرسون لاهتمامه وتحركه في المجال الحقوقي للشعوب المظلومة التي تعاني من الاحتلال والظلم ومنها الشعب اليمني، آملة بأن تثمر تحركاته في تعزيز توثيق ونشر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدوان على اليمن والتي ترتكبها قوات الاحتلال الاماراتي السعودي وادواتها في جنوب اليمن.