أخبار اليمن : مستوطنين صهاينة يقتحمون الأقصى

مستوطنين صهاينة يقتحمون الأقصىاقتحم العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات العدو الصهيوني.

ونقلت وكالات الأنباء الفلسطينية، عن مصادر مقدسية، قولها: إن 73 مستوطناً و84 طالباً يهودياً اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة الصباحية على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، يرافقهم 24 عنصرا من شرطة الاحتلال.

ونفذ المقتحمون جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع إجراءات عسكرية مشددة على مداخل البلدة القديمة وبوابات المسجد الأقصى.

وفيما تؤمن سلطات العدو الصهيوني اقتحامات المستوطنين، تعرقل دخول المصلين والمرابطين الفلسطينيين إلى المسجد المبارك، في محاولة للسيطرة عليه.

وتعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى جزءا من معركة التهويد التي يشنها العدو الصهيوني بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا.