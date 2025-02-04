أخبار اليمن : قيادات مؤتمرية وحزبية تعزي حركة حماس باستشهاد القائد محمد الضيف ورفاقه

قيادات مؤتمرية وحزبية تعزي حركة حماس باستشهاد القائد محمد الضيف ورفاقهقامت عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقيادات الاحزاب والمكونات اليمنية بزيارة الى مكتب حركة المقاومة الفلسطينية حماس في صنعاء لتقديم واجب التعازي باستشهاد القائد محمد الضيف قائد هيئة اركان كتائب الشهيد عزالدين القسام وكوكبة من المجاهدين الذين استشهدوا في معركة طوفان الاقصى ضد العدو الصهيوني.

وكان في مقدمة قيادات المؤتمر عبده العدلة عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية وطارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية وامناء احزاب التحالف الوطني عبدالله الكبسي ومحمد القاز وعبدالمجيد الحنش وعبدالكريم الحيفي بالاضافة الى خالد الفقيه رئيس دائرة العلاقات العامة بالمؤتمر وعبدالملك الفهيدي رئيس المركز الاعلامي ويونس هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية وعادل ربيد مدير مكتب الامين العام.

وقد تحدث في اللقاء الاخ عبدالله الكبسي معبرا عن تعازي اليمنيين جميعا وفي مقدمتهم القوى السياسية باستشهاد القائد محمد الضيف ورفاقه مشيدا بعظمة التضحيات التي قدمها الفلسطينيون في مواجهة حرب الابادة التي شنها العدو الصهيوني والته العسكرية الضخمة مؤكدا على مواقف اليمن الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني حتى تحرير ارضه.

كما القى عضو المكتب السياسي لانصار الله علي القحوم وعدد من قيادات الاحزاب كلمات اشادت بتضحيات المقاومة الفلسطينية التي ستظل دليل على عظمة الشعب الفلسطيني وقدرته في تحطيم المؤامرات الرامية الى تصفية قضيته.

واكدت الكلمات على مواقف اليمن المساندة للشعب الفلسطيني واستعدادها للعودة الى الدعم العسكري مرة اخرى اذا فكر العدو الصهيوني في شن الحرب مرة اخرى على سكان قطاع غزة.

هذا وقد عبر القائم باعمال ممثل حماس في اليمن معاذ ابوشمالة عن الشكر والتقدير للقيادات الحزبية على تعازيها مشيرا الى ان ذلك ليس بجديد فالشعب اليمني قدم نموذجا في الوفاء والمساندة للشعب الفلسطيني واثبت انه نموذج للشعب الحي الداعم لقضايا امته .