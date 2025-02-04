أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع طقساً شديد البرودة

الأرصاد يتوقع طقساً شديد البرودةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وشديد البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع طقساً شديد البرودة في محافظات البيضاء، مرتفعات إب، ذمار، صنعاء، عمران، غرب الجوف وصعدة، ولايستبعد أن يتشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في المناطق الصحراوية، جنوب وغرب مأرب ومرتفعات الضالع، لحج وأبين وكذا هضاب شبوة، حضرموت والمهرة.

وأشار إلى احتمال أن يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة وتعز.

وبلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم 0.6 في ذمار، 1.4 في البيضاء، 2.4 في عمران، 2.6 في صنعاء، 6.2 في سيئون، 6.7 في السدة ـ إب، 8.9 في الجوف.

وحذر المركز المواطنين من الطقس البارد والشديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة كبار السن والأطفال والمرضى .

ودعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من آثار الطقس شديد البرودة وتشكل الصقيع (الضريب)، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات، وكذا رعاة الماشية ومربّي النحل والدواجن بضرورة ايوائها في أماكن صحية ودافئة.