أخبار اليمن : جامعة صنعاء تستقبل الناشط الدولي تيم أندرسون

جامعة صنعاء تستقبل الناشط الدولي تيم أندرسوناستقبلت كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء اليوم الناشط الحقوقي الاسترالي الدولي البروفيسور تيم أندرسون.

وألقى أندوسون محاضرة في الكلية عبر فيها عن شكره لهذا الاستقبال الكبير والعاطفي من قبل جامعة صنعاء وكذا من الخارجية، والذي يمثل تعبير لمشاعر الشعب اليمني.

وتطرق في محاضرته الى الاحداث في المنطقة وفي مقدتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان صهيوني وحشي وبدعم مباشر من قبل الولايات المتحدة الامريكية، مشيدا بدور اليمن في مقارعة امريكا ومن يقف الى جانبها، مذكراً أن اليمنيين وقفوا في وجه الشر من العالم (امريكا) وأثبتوا قدراتهم في مواجهة هذه التحديات.

وتحدث عن خيانة الأسرة الدولية تجاه الجرائم والهيمنة الامريكية والتحول الكبير في غرب آسيا وتحديدا محور المقاومة، التي اصبحت واقعاً يزعزع التواجد والهيمنة الامريكية في المنطقة، مبيناً أن الامريكيون لا يتعلمون أنهم يخسرو أمام أي مقاومة تحمل قضية حقيقة.

من جانبه عبر عميد كلية التجارة والاقنصاد الدكتور هاني المغلس، عن ترحيبه الحار بالناشط الحقوقي الدولي الاسترالي البروفيسور تيم أندرسون كضيف كبير على اليمن، كناشط وأكاديمي كبير شارك في الكثير من فعاليات التنديد والاستنكار على مدى اكثر من 15 شهرا في استراليا بكل الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني وامريكا بحق الشعب الفلسطيني.

من جهته السفير الدكتور أحمد العماد على دور جامعة صنعاء في مناصرة القضية الفلسطينية قيادة وأكاديميين وطلاب وطالبات من خلال المظاهرات الاسبوعية الحاشدة وهي نفس الافكار التي يناضل من أجلها البروفيسور اندرسون.

وفي ختام المحاضرة التي حضرها نخبة من قيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، أهدى المفكر "أندرسون" نسخة من أهم مؤلفاته لمكتبة كلية التجارة، فيما قدم عميد كلية التجارة درع الكلية للباحث "أندرسون" تقديرا لمواقفه الشجاعة في الدفاع عن المستضعفين في العالم.