أخبار اليمن : وزير الخارجية يلتقي ممثل الصحة العالمية

وزير الخارجية يلتقي ممثل الصحة العالمية
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية باليمن، فريما زيربو.
وفي اللقاء استمع الوزير عامر، إلى تقرير موجز عن أنشطة مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن خاصة في الجوانب الصحية ومسألة التغذية والأمن الغذائي.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين، أهمية استمرار العمل في المشاريع التي تلامس الاحتياج، سيما المتعلقة بصحة المواطن والوقاية من المرض.
فيما أوضحت القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية، أن أنشطة مكتب المنظمة في اليمن تتم وفقاً لاحتياج المجتمع بالتعاون مع الوزارات المختصة.
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