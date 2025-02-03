أخبار اليمن : رئيس مجلس النواب يقدّم واجب العزاء في استشهاد الضيف ورفاقه

رئيس مجلس النواب يقدّم واجب العزاء في استشهاد الضيف ورفاقهقدّم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، اليوم خلال زيارته لمكتب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بصنعاء، واجب العزاء في استشهاد قائد كتائب القسام القائد المجاهد محمد الضيف ورفاقه الشهداء.

وفي مستهل اللقاء، قرأ الحاضرون الفاتحة ترحماً على روح الشهيد ورفاقه وكافة شهداء معركة "طوفان الأقصى"، الذين سطروا الملاحم البطولية في مواجهة العدو الصهيوني، المدعوم أمريكيًا وأوروبيًا.

وجدّد رئيس مجلس النواب خلال زيارته ومعه نائبه عبدالسلام هشول وأمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور التأكيد على ثبات الموقف اليمني الرسمي والشعبي المساند والداعم للقضية الفلسطينية.

وعبر الأخ يحيى علي الراعي، خلال لقائه ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة وممثلي حركات المقاومة الفلسطينية، عن صادق العزاء وعظيم المواساة للشعب الفلسطيني وحركة "حماس" ومحور المقاومة في استشهاد القائد الضيف وعدد من رفاقه.

وأشاد بتضحيات الشهيد البطل محمد الضيف الذي نذر حياته في سبيل الانتصار للقضية الفلسطينية .. منوهاً بالدور الجهادي للشهيد وكتائب الشهيد القسام في معركة "طوفان الأقصى"، التي أعادت الاعتبار لكرامة الأمة ومقدساتها.

وبارك للجميع وأسرة الشهيد الضيف، نيل القائد محمد الضيف الشهادة في سبيل الله والدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات، مجسداً صدق الانتماء للقضية الفلسطينية ومقدسات الأمة.

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير لأبطال المقاومة على الصورة التي جسدوا فيها قيم العروبة والإسلام في التعامل مع الأسرى الذين عبروا عن امتنانهم لما لاقوه من معاملة على عكس المعاملة السيئة التي تلقاها الأسرى والمحتجزون الفلسطينيون في سجون الاحتلال من قبل مجرمي الحرب الصهاينة والتي تنم عن الفاشية والعنصرية المتجردة من أبسط الحقوق الإنسانية والأخلاقية تجاه الأسرى والمحتجزين.

وعبر عن أسفه لخذلان السلطة الفلسطينية لأبناء الشعب الفلسطيني وتنصلها عن مهامها في حماية الفلسطينيين وجعلها أداة ومطية بيد مجرمي الحرب الصهاينة ضد أبنا شعبها متجردة من قيم العروبة والإسلام.

بدوره عبر نائب رئيس المجلس هشول عن فخر اليمنيين بالدور المشرف للمقاومة الفلسطينية في التصدي للإجرام الصهيوني.

وعبر عن مباركة اليمن للشعب الفلسطيني استشهاد البطل محمد الضيف الذي أعز الإسلام والمسلمين في مواجهة أعتى قوى الشر.

وقال "تحقق النصر بفضل الله وبصمود أبطال المقاومة الفلسطينية، الذين أثبتوا أنهم أهلا للثقة والدفاع عن كرامة ومقدسات أبناء الأمة العربية والاسلامية".

وأضاف هشول "شرفنا الله بصمودهم والتصدي للمشاريع الصهيونية في إدارة معركة "طوفان الأقصى" التي أذلت الصهاينة وأفشلت مخططاتهم والدليل على ذلك حالة التذمر التي تظهر من خلال وسائل إعلامهم فضلاً عن حقدهم الدفين على الأطفال.

وتابع "مع الأسف حتى الأطفال الخدج طالهم الإجرام الصهيوني على مرأى ومسمع العالم"، لافتًا إلى حالة الخزي التي لحقت بالأنظمة العربية التي تماهت مع الحرب العدوانية ضد أهلنا بغزة ومدى التناقض العجيب في مواقفهم في محاولة بائسة لتلميع صورتهم القبيحة اليوم، لكن العزة لله والمؤمنين وليس للمنافقين والمتآمرين الذين انقلبوا وتحولوا إلى طاعة الأمريكي ترامب".

وتطرق نائب رئيس مجلس النواب إلى حنكة وحكمة ومواقف قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ومن قبله القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي اللذين جعلا القضية الفلسطينية نصب أعينهما، معبرًا عن خالص العزاء والمباركة لأسر وذوي الشهداء والمقاومة والشعب الفلسطيني وصمودهم الأسطوري الذي أصبح مصدر فخر أحرار الأمة.

فيما عبر ممثل حركة "حماس" بصنعاء أبو شمالة عن التقدير لرئيس مجلس النواب ونائبه ومرافقيها على الزيارة وتقديم واجب العزاء والمواساة في استشهاد القائد محمد الضيف .. مشيراً إلى ما تجسده هذه الزيارة من مشاعر أخوية صادقة.

وثمن مواقف اليمن المشرفة قيادة وشعباً في مناصرة وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وقال "سيذهب الاحتلال ومعركة "طوفان الأقصى" تُعد مقدمة وبداية لزوال كيان الاحتلال الغاصب والمؤقت وسنرى فلسطين حرة أبية ولابد للقيد أن ينكسر".

وأضاف أبو شمالة "دليل النصر يتمثل اليوم في خروج أكثر من 1200 أسير من المحكوم عليهم بالمؤبد من خلال صفقة التبادل، خرجوا بعزة الله رافعين رؤوسهم، خرجوا من فوق الأرض وبيدي السجان نفسه بفضل الله وصمود أبطال المقاومة الفلسطينية، وعودة الآلاف من الجنوب متجهين للشمال رغم علمهم أن بيوتهم مدمرة".

وتابع "نلتقي هنا باليمن في ذكرى استشهاد العظماء وقد اقتربنا من النصر واليمن بجهاده وجهوده وعلى رأسه رجل المعركة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وموقفه القوي والشجاع وإلى جانبه كل الشعب اليمني، سيسجل هذا الموقف التاريخ في أنصع صفحاته ونحن ماضون ومعنا أحرار الأمة لنصرة قضايا شعبنا وأمتنا".

