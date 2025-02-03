أخبار اليمن : العثور على مقابر جماعية في مخيم جباليا

العثور على مقابر جماعية في مخيم جباليا
عثرت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، على مقبرة جماعية في مدينة الشيخ زايد شمال مخيم جباليا، وذلك مع ترقب بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأفادت وكالة "فلسطين الآن" الإخبارية، اليوم الإثنين بأن طواقم الدفاع تمكنت من انتشال جثامين 20 فلسطينيا قضوا جراء العدوان الذي نفذه جيش الاحتلال في مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، حيث عمدت قوات الاحتلال إلى قتل العديد من الفلسطينيين ودفنهم في مجموعات وفرادى منذ أن بدأت عدوانها البري على قطاع غزة، في الـ27 من أكتوبر 2023.
من جهة أخرى، تترقب الأوساط الفلسطينية والصهيونية بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي بدأ سريانه في الـ19 من الشهر الماضي، ضمن ثلاث مراحل.
وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية في اليوم الـ16 من بدء سريان الهدنة، أي اليوم الاثنين، ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
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