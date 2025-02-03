أخبار اليمن : حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 47518

حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 47518
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوأمريكي إلى 47,518 شهيداً و111,612 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية" عن الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، القول: وصل 20 شهيداً إلى مستشفيات قطاع غزة (منهم 18 شهيدا انتشال، شهيد واحد متأثر بإصابته، وشهيد جديد) و20 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية.
وأضافت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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