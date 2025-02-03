أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من كتلة هوائية باردة

الأرصاد يحذر من كتلة هوائية باردةأفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة، متوقعاً استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة على معظم المحافظات الجبلية والصحراوية.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ومرتفعات إب مع احتمالية تشكل الصقيع على أجزاء محدودة منها.

بينما تكون الأجواء باردة في المناطق الصحراوية ومرتفعات الضالع، لحج وأبين وكذا جنوب مأرب وغرب الجوف وهضاب شبوة، حضرموت والمهرة، في حين تكون باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 2، صنعاء: 3.0، عمران: 3، إب ـ السدة: 7، البيضاء: 07.8، سيئون: 09.6، المحويت: 10.0 درجات مئوية.

وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المركز المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة.

