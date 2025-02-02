جرحى بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الجوف
أصيب ثلاثة مغتربين جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في محافظة الجوف.
وأوضح مصدر محلي أن هيئة مستشفى الحزم استقبلت ثلاثة مصابين بجروح بليغة نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدوان بسيارة تقل عدداً من المغتربين أثناء عودتهم من السعودية في طريق صحراء اليتمة بمديرية خب الشعف.
وأشار المصدر إلى أن الانفجار تسبب في اشتعال النيران في السيارة وتحولت إلى كومة من الحديد جراء قوة الانفجار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : جرحى بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الجوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.