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أخبار اليمن : جرحى بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الجوف

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أخبار اليمن : جرحى بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الجوف

دوت الخليج -
جرحى بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الجوف
أصيب ثلاثة مغتربين جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر محلي أن هيئة مستشفى الحزم استقبلت ثلاثة مصابين بجروح بليغة نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدوان بسيارة تقل عدداً من المغتربين أثناء عودتهم من السعودية في طريق صحراء اليتمة بمديرية خب الشعف.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار تسبب في اشتعال النيران في السيارة وتحولت إلى كومة من الحديد جراء قوة الانفجار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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