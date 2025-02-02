أخبار اليمن : جرحى بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الجوف

جرحى بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الجوفأصيب ثلاثة مغتربين جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر محلي أن هيئة مستشفى الحزم استقبلت ثلاثة مصابين بجروح بليغة نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدوان بسيارة تقل عدداً من المغتربين أثناء عودتهم من السعودية في طريق صحراء اليتمة بمديرية خب الشعف.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار تسبب في اشتعال النيران في السيارة وتحولت إلى كومة من الحديد جراء قوة الانفجار.

