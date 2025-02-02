أخبار اليمن : أفضل 6 أطعمة لصحة القلب... تعرف عليها

أفضل 6 أطعمة لصحة القلب... تعرف عليهالا يتطلب شراء أطعمة مفيدة من أجل صحة القلب «زيارة باهظة الثمن» إلى متجر متخصص في الأطعمة الصحية؛ لكن هناك أطعمة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، يمكن شراؤها بكل سهولة من «السوبرماركت».

وتقول الدكتورة جو لون، خبيرة التغذية، إن مفتاح اتباع نظام غذائي صحي للقلب هو الانتباه إلى الملح والدهون المشبعة، وتوصي باستهلاك ما لا يزيد على 6 غرامات من الملح يومياً: «لأن زيادة مستويات الصوديوم يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب».

وتوضح لون أن «اختيار الدهون غير المشبعة الصحية بدلاً من الدهون المشبعة، يمكن أن يقلل من نسبة الكولسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب»، وفق ما ذكرته صحيفة «التلغراف» البريطانية.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الأطعمة المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية:

1- الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والملفوف مفيدة للقلب وضغط الدم؛ لأنها غنية بالمواد المغذية التي تنتج أكسيد النيتريك في الجسم، وأكسيد النيتريك مفيد لاسترخاء الأوعية الدموية، وبذلك يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وتقليل مخاطر القلب والأوعية الدموية. ويجب طهيها بأقل قدر ممكن من الغليان، للحفاظ على أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية.

2- أسماك السلمون والسردين

السلمون مفيد للقلب وضغط الدم؛ لأنه يحتوي على كمية عالية من أحماض «أوميغا 3» الدهنية المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. ومن الأفضل شيُّه أو طهيه على البخار بدلاً من قليه.

السردين أيضاً يدعم صحة القلب؛ لأنه غني بأحماض «أوميغا 3»، كما أنه يدعم الصحة العامة؛ لأنه مصدر «رائع» لفيتامين «D»، والكالسيوم، وفق «التلغراف».

3- الجوز

الجوز مهم جداً لصحة القلب؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من أحماض «أوميغا 3» الدهنية. ويعمل الجوز على خفض نسبة الكولسترول الضار، كما يعمل مضادًّا للالتهابات، بالإضافة إلى أنه غني بفيتامين «E» الذي يمكن أن يساعد في تحسين تدفق الدم بالأوعية الدموية.

4- الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة مليئة بـ«الفلافونويد» وهي مركبات مضادة للأكسدة توجد بصورة طبيعية في الكاكاو، تعمل على تحسين تدفق الدم في الأوعية، وتخفض ضغط الدم، كما أنها تقلل الالتهابات.

5- القهوة

وجدت دراسة حديثة أن من يشربون القهوة في الصباح أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31 في المائة. وتحتوي القهوة على مضادات للأكسدة والالتهابات؛ لكن لا يجب الإكثار من تناولها؛ لأن الإفراط في شربها له تأثير عكسي على صحة الجسم.

6- البقوليات

البقوليات مصدر مهم للبروتين الذي نحتاجه للحفاظ على عظامنا وعضلاتنا، كما أن لها تأثيرات في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أيضاً.

وفي النهاية، تجدر الإشارة أيضاً إلى زيت الزيتون البكر الذي ينظم نسبة السكر في الدم، ويعمل على تقليل الالتهاب، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.*وكالات

