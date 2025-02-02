أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 47,498

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 47,498ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 47,498 شهيدًا و 111,592 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر2023.

وبحسب موقع (فلسطين أون لاين)، اعلنت وزارة الصحة بغزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن 11 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع، منهم تسعة شهداء انتُشلت جثامينهم، وشهيدان متأثران بجروحهما.

وأضافت، كما وصلت أربع إصابات إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الصهيوني على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.