أخبار اليمن : اليمن..الأرصاد يتوقع استمرار الأجواء الباردة

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المؤتمر نت - اليمن..الأرصاد يتوقع استمرار الأجواء الباردة
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دوت الخليج -
اليمن..الأرصاد يتوقع استمرار الأجواء الباردة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار الأجواء الباردة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة إجمالاً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 3 ـ 6 درجات مئوية.
وأشار إلى أجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع وكذا هضاب وصحارى شبوة، حضرموت، المهرة، الجوف ومأرب، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 6 ـ 8 درجات مئوية.
وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ البيضاء: 4.4، ذمار: 5.0، صنعاء: 8.0، عمران: 8.5، سيئون: 9.3، السدة: 9.5 درجات مئوية.
ودعا المركز المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة
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سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة