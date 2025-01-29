أخبار اليمن : 4 شهداء جدد وانتشال 59 آخرين في غزة خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

4 شهداء جدد وانتشال 59 آخرين في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول مستشفيات قطاع غزة 63 شهيدا (منهم 59 شهيدا انتشال، شهيدان متأثران بإصابتهما، شهيدان جديدان) و 8 إصابات، خلال 24 ساعة الماضية. 4 شهداء جدد وانتشال 59 آخرين في غزة خلال 24 ساعةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول مستشفيات قطاع غزة 63 شهيدا (منهم 59 شهيدا انتشال، شهيدان متأثران بإصابتهما، شهيدان جديدان) و 8 إصابات، خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,417 شهيدا و111,571 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م. وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.



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