أخبار اليمن : تسجيل ادنى درجات حرارة في 7 محافظات

تسجيل ادنى درجات حرارة في 7 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب.
وأشار إلى أجواء باردة نسبياً في المناطق الصحراوية ومرتفعات الجوف، مأرب، المحويت، تعز، لحج، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت والمهرة.
وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: عمران: 4، ذمار: 5، صنعاء: 5.3، الجوف: 5.9، البيضاء: 7.6، المحويت: 9.8، إب ـ السدة: 9.8 درجات مئوية.
ونبه المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات من الأجواء الباردة .
(سبأ)
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