أخبار اليمن : أحمد الشرع يظهر زوجته للعلن لأول مرة

أحمد الشرع يظهر زوجته للعلن لأول مرة

في خطوة غير متوقعة، قدم أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، زوجته لطيفة الشرع خلال لقائه بوفد نسائي من الجالية السورية في الولايات المتحدة،

ونقل مصادر اعلامية الخبر عن منشور على منصة «فيسبوك» للدكتور عبدالحفيظ شرف، والذي قال عنه إنه عضو «التحالف السوري الأمريكي من أجل السلام والازدهار».

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، عن استقبال قائدها أحمد الشرع، إلى جانب وزير الخارجية أسعد الشيباني، وفدًا نسائيًا من الجالية السورية في الولايات المتحدة.

وفاجأ الشرع الوفد النسائي بالكشف عن زوجته لطيفة الشرع، حيث رحب بها مع الحضور من الوفد النسائي وسلموا عليها وتحدثوا معها.

ووصفها «شرف» بأنها سيدة محترمة شابة محجبة «غير منقبة» وترتدي اللباس السوري الطبيعي للسيدات المحجبات في سوريا.

وأشار إلى أن قائد الإدارة السورية الجديدة، مازح الحضور ومرحبا بزوجته، قائلا أنه يحبها كثيرا، متطرقا إلى عدد زوجاته: «والله هي واحدة ما في غيرها وما تسمعوه في السوشيال ميديا هو مجرد إشاعات»