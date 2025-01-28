أخبار اليمن : مشافي غزة تستقبل 48 شهيدًا في 48 ساعة

مشافي غزة تستقبل 48 شهيدًا في 48 ساعةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول مستشفيات قطاع غزة 48 شهيدا ( منهم 37 شهيدا انتشال و11 شهيدا جددا ) و80 إصابة، خلال 48 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,354 شهيدا و111,563 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

( المركز الفلسطيني للاعلام)