أخبار اليمن : فلكي يمني يتوقع بداية شهر رمضان

فلكي يمني يتوقع بداية شهر رمضانتوقع الفلكي اليمني محمد عياش أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ سيصادف يوم السبت الموافق 1 مارس 2025.مشيرا الى أن شهر شعبان سيبدأ يوم الجمعة، 31 يناير 2025، وسيكون 29 يومًا.

واوضح الفلكي عياش أن هذه التوقعات تعتمد على حركة القمر ودورانه حول الأرض، وهي الطريقة المستخدمة لحساب بدايات الأشهر الهجرية، بما في ذلك شهر رمضان المبارك.

واضاف: "الرؤية الشرعية للهلال تبقى المعيار الأساسي لاعتماد بداية الشهر، حيث تعتمد غالبية الدول الإسلامية على رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات".