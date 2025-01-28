وفاة واصابة 18 في تصادم حافلتين
توفي 3 اشخاص وأصيب 15 آخرين اليوم الثلاثاء في حادث مروري مروع بمحافظة لحج جنوبي اليمن
وذكرت مصادر محلية أن بين المصابين طلابا كانوا في طريقهم الى المدرسة، وانه تم نقل المصابين الى المستشفيات القربية لتلقي العلاج.
مشيرة الى أن الحادث وقع في منطقة الرباط حينما تصادمت حافلتي نقل متوسطتي الحجم، نتيجة ما يعتقد انها سرعة زائدة .
وأوضحت المصادر أن الحادث وقع بين باص فوكسي، وباص هايس، في منطقة الرباط، مشيرة أنه تم نقل جميع المصابين في الحادث إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وفاة واصابة 18 في تصادم حافلتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.