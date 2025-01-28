أخبار اليمن : وفاة واصابة 18 في تصادم حافلتين

وفاة واصابة 18 في تصادم حافلتينتوفي 3 اشخاص وأصيب 15 آخرين اليوم الثلاثاء في حادث مروري مروع بمحافظة لحج جنوبي اليمن

وذكرت مصادر محلية أن بين المصابين طلابا كانوا في طريقهم الى المدرسة، وانه تم نقل المصابين الى المستشفيات القربية لتلقي العلاج.

مشيرة الى أن الحادث وقع في منطقة الرباط حينما تصادمت حافلتي نقل متوسطتي الحجم، نتيجة ما يعتقد انها سرعة زائدة .

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع بين باص فوكسي، وباص هايس، في منطقة الرباط، مشيرة أنه تم نقل جميع المصابين في الحادث إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.