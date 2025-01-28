أخبار اليمن : أجواء باردة متوقعة في 6 محافظات

أجواء باردة متوقعة في 6 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تستمر الأجواء باردة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء باردة إجمالاً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، ومرتفعات إب حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 4-7 درجات مئوية.

في حين قد تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق الصحراوية ومرتفعات الجوف، مأرب، المحويت، تعز، لحج، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت والمهرة حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 8-14 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ عمران: 5، ذمار: 5.2، صنعاء: 5.6، المحويت: 9 درجات مئوية.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات من استمرار الأجواء الباردة .