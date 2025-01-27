أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور الزارعي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور الزارعي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور/ أحمد حسين الزارعي، عضو اللجنة الدائمة، الذي غادرنا إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.
واشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته العملية في مجال الصحة من خلال الاعمال التي اسندت اليه مثل ادارة مكتب الصحة بمحافظة المحويت، وادارة المستشفى الجمهوري بالامانة.
وفي البرقية التي بعثها الى نجلي الفقيد محمد وعبدالله أحمد حسين الزارعي، وكافة آل الزارعي، عبّر ابوراس باسمه ونيابة عن كل قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الأليم.
سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"،،
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