أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يواسي آل صلاح

أمين عام المؤتمر يواسي آل صلاحبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ محمد أحمد قاسم صلاح، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية جهران الدائرة 202 عضو اللجنة الدائمة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ / محمد محمد احمد صلاح وإخوانه، وكافة آل صلاح بمديرية جهران محافظة ذمار، عبّر امين عام المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.

