أمين عام المؤتمر يواسي آل صلاح
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ محمد أحمد قاسم صلاح، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية جهران الدائرة 202 عضو اللجنة الدائمة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ / محمد محمد احمد صلاح وإخوانه، وكافة آل صلاح بمديرية جهران محافظة ذمار، عبّر امين عام المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.
مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يواسي آل صلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.