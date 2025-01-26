أخبار اليمن : الاحتلال يخرق اتفاق إطلاق النار ويمنع عودة النازحين

الاحتلال يخرق اتفاق إطلاق النار ويمنع عودة النازحينأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار صباح الأحد، تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون على شارعي صلاح الدين والرشيد بانتظار العودة إلى مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة في النصيرات بوصول شهيد و5 مصابين أحدهم طفل المستشفى من منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمعات للمواطنين الذين ينتظرون العودة لمنطقة شمال القطاع.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال تواصل خرق اتفاق إطلاق النار وتغلق محور نتساريم وتمنع عودة النازحين مخالفة بذلك الاتفاق الذي بدأ سريانه في 19 الشهر الجاري.

وفي بيان لها، مساء السبت، حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات.

وقالت حماس: لا زال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال.

واستشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي – مساء السبت- بعد استهدافها مئات المواطنين الذين كانوا ينتظرون شرق النصيرات بانتظار العودة إلى مناطق سكناهم في غزة وشمال القطاع.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه مئات المواطنين الذين كانوا ينتظرون على طريق صلاح الدين بانتظار السماح لهم بالعودة إلى شمال غزة، بعد تسليم كتائب القسام 4 أسيرات إسرائيليات مجندات ظهر اليوم في مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن الشهيد هو رائد نوفل نوفل (٤٣ عاما) من سكان النصيرات.

وجاء ارتقاء الشهيد في وقت يحاول فيه الاحتلال التراجع عن تمكين النازحين من العودة، بدعوى عدم الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود. وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح بعودة النازحين إلى أن يتم ترتيب الإفراج عنها”.

( المركز الفلسطيني للاعلام)