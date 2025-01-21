أخبار اليمن : وزير الخارجية يوجه دعوة هامة لمنظمة "اليونيسف"

وزير الخارجية يوجه دعوة هامة لمنظمة "اليونيسف"التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر، اليوم الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" باليمن، بيتر هوكينز.

وفي اللقاء أكد الوزير عامر، أهمية مراجعة اليونيسف لآلية الإجراءات المتبعة عند الإعداد والتنفيذ للمشاريع والأنشطة وتبسيطها قدر الإمكان، ما سينعكس إيجاباً على تطوير آلية العمل ويشكل نجاحًا للمنظمة ويمكن أن تكون أنموذجاً لبقية المنظمات.

ودعا منظمة اليونيسيف أثناء تنفيذ مشاريع تتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى مراعاة الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد مع التركيز بشكل أساسي على الفئات والمناطق الأكثر احتياجاً.

بدوره أوضح الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف باليمن، أن المنظمة تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والجهات الحكومية المختصة لتقديم المساعدات وفقاً للاحتياج وضمان وصولها للفئات والمناطق الأكثر احتياجاً.

(سبأ)

