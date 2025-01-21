أخبار اليمن : الصحة الفلسطينية : 72 شهيدا بقطاع غزة خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : 72 شهيدا بقطاع غزة خلال 24 ساعة
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن مشافي قطاع غزة تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 72 شهيدًا؛ بينهم 68 شهيدًا انتشلت الطواقم المختصة جثامينهم من تحت الأنقاض.
وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن مشافي القطاع تعاملت أيضًا مع 56 إصابة.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي؛ الذي بدأ يوم 7 أكتوبر 2023، على قطاع غزة إلى 47 ألفًا و107 شهداء، بالإضافة لـ 111 ألفًا و147 إصابة بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وحرجة.
ويوم الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، حيز التنفيذ عقب 471 يومًا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها “إسرائيل” في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
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