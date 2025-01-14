أخبار اليمن : 342 شهيداً ومصاباً في 4 مجازر بغزة

342 شهيداً ومصاباً في 4 مجازر بغزة
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية وصل منها إلى المستشفيات 61 شهيداً و281 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 46 ألفاً و645 شهيداً، و110 آلاف و12 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ466 على التوالي، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي، وسط وضع إنساني كارثي.
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