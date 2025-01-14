أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 204

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 204أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 204 منذ بدء بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وقال المكتب في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 204 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي محمد بشير التَّلمس الذي يعمل محرراً في وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)".

وأوضح أن "التلمس استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لحي الشيخ رضوان بمدينة غزة".

ودان المكتب، في بيانه، "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين"، داعياً النقابات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية المعنية بالصحفيين للتنديد بهذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين بغزة.

وحمّل الإعلامي الحكومي "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية".

وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحافي والإعلامي في كل الدول بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية".

وفي السياق نفسه، نعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين التلمس، والطالبة في تخصص الصحافة أحلام نافذ التلولي التي استشهدت بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مدينة غزة.

وأكدت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "استهداف الصحافيين والناشطين الإعلاميين هو جزء من الهجوم الممنهج الذي تشنه قوات الاحتلال على الصحافة الفلسطينية، بهدف إخفاء الحقائق ومنع نقل الرواية الفلسطينية للعالم".

وشددت النقابة على أن "استشهاد الزملاء يعكس حجم التضحية التي يقدمها الإعلام الفلسطيني في معركته من أجل الحق والحقيقة".

ودعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والإعلام إلى "التحرك الفوري لتوفير الحماية اللازمة للصحافيين الفلسطينيين وضمان حرية العمل الصحافي في الأراضي الفلسطينية".