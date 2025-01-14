أخبار اليمن : تحذير من الأرصاد: برد قارس وصقيع

تحذير من الأرصاد: برد قارس وصقيعتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يتوقع أجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء مع إمكانية تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

بينما من المتوقع أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات الجوف، مأرب، المحويت، إب، تعز، لحج، الضالع، شبوة، حضرموت والمهرة وأجزاء من المناطق الصحراوية.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.8 في ذمار، 4 في عمران، 4.3 في صنعاء، 5.5 في السدة ـ إب، 5.6 في البيضاء، 9.5 في المحويت.

وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ودعا المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من آثار البرودة الشديدة، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظاً عليها.