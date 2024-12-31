أخبار اليمن : مفوضية أممية: الاعتداءات الصهيونية على مشافي غزة يثير المخاوف

مفوضية أممية: الاعتداءات الصهيونية على مشافي غزة يثير المخاوفقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نمط الاعتداءات الصهيونية على مستشفيات غزة يثير مخاوف من وقوع جرائم خطيرة.

وأضافت المفوضية في تقرير اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 136 غارة على نحو 27 مستشفى و12 مرفقًا طبيًا آخر.

وشددت أن استهداف المستشفيات والمدنيين عمدًا يعتبر جريمة حرب. وأوضحت أن التقارير تُشير إلى حالات تعذيب وسوء معاملة في مستشفى كمال عدوان.

وحذرت من أن مصير مدير المستشفى الطبيب حسام أبو صفية ما زال غير معلوم. وبينت أن هجمات "إسرائيل" تسببت في دمار مروع في مستشفى كمال عدوان وتركت السكان دون رعاية.

وأضافت أن حجم الاعتداءات الصهيونية على مستشفيات غزة يعكس تجاهلًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وتابعت أن "مزاعم "إسرائيل" حول استخدام جماعات فلسطينية مسلّحة المستشفيات غامضة وفضفاضة".

ورجحت المفوضية الأممية أن جيش العدو استخدم قنابل تزن 2000 رطل على مستشفيات غزة. وأردفت "وثّقنا استشهاد ممرضة متطوعة إثر إصابتها برصاصة في الصدر داخل مستشفى العودة في جباليا".

وطالبت بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي في غزة. ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفيًا في غزة.

