أخبار اليمن : 12 غارة عدوانية جديدة على العاصمة صنعاء

دوت الخليج -

12 غارة عدوانية جديدة على العاصمة صنعاء

شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني اليوم، سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء. 12 غارة عدوانية جديدة على العاصمة صنعاءشن طيران العدوان الأمريكي البريطاني اليوم، سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ10 غارات مجمع 22 مايو بمديرية الثورة، وغارتين مجمع العرضي في مديرية الصافية. وكان العدوان الأمريكي البريطاني شن في وقت سابق اليوم، غارتين على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، واستهدف الجمعة الماضية، بغارة حديقة 21 سبتمبر -الفرقة سابقا- في مديرية معين بصنعاء.

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