أخبار اليمن : اليمن يختتم مشواره في كأس الخليج بفوز تاريخي على البحرين

اليمن يختتم مشواره في كأس الخليج بفوز تاريخي على البحريناختتم المنتخب الوطني الأول مشواره في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" المقامة بالكويت حتى 3 يناير المقبل، بفوز تاريخي على البحرين بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

سجل ناصر محمدوه، وهارون الزبيدي هدفي الأحمر اليمني في الدقيقتين 41 و88، بينما سجل محمد الرميحي هدف البحرين الوحيد في الدقيقة 62.

واحتل منتخب اليمن المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ليودع البطولة رفقة نظيره العراقي، فيما تأهل عن المجموعة إلى نصف نهائي البطولة منتخبا السعودية والبحرين.

وكان منتخبنا الوطني خسر المباراتين الماضيتين أمام العراق بهدف دون رد، ومع السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.