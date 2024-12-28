أخبار اليمن : أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري البحر

أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري البحربعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ/ اللواء فيصل علي عبد الرحمن البحر - عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وحضوره السياسي والاجتماعي واسهاماته التنظيمية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجلي الفقيد الشيخ علي فيصل علي البحر ، والشيخ فارس فيصل علي البحر واخوانهم وافراد الأسرة ، وكافة ال البحر بمديرية ماوية محافظة تعز، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل،

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"..

