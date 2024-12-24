أخبار اليمن : أجواء باردة في 13 محافظة يمنية

أجواء باردة في 13 محافظة يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أنه من المتوقع استمرار الطقس بارداً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

في حين يكون الطقس بارداً نسبياً في مرتفعات محافظات المحويت، حجة، ريمة، تعز، إب، الضالع، لحج، أبين ومرتفعات وصحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار: 2.6، عمران: 3.6، صنعاء: 4،/ البيضاء: 4.2، إب: 8.2، سيئون: 9.2، المحويت: 9.8 درجات مئوية.

ودعا المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ التدابير اللازمة للوقاية من الطقس البارد، حاثاً المزارعين على أخذ الاحتياطات لحماية محاصيلهم الزراعية .