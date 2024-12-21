أخبار اليمن : عدوان على العاصمة صنعاء

دوت الخليج -

عدوان على العاصمة صنعاء

هزت انفجارات عنيفة، قبل لحظات، مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء. عدوان على العاصمة صنعاءهزت انفجارات عنيفة، قبل لحظات، مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء. وافادت مصادر محلية عن تعرض العاصمة صنعاء لغارات عدوانية بالتزامن مع سماع هدير طائرات العدوان في الأجواء. وكانت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية قد تعرضتا يوم الخميس لسلسة غارات عدوانية اسرائيلية استهدفت محطتي الكهرباء المركزيتين جنوب وشمال العاصمة، بينما استهدفت غارات أخرى ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية.

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