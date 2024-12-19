أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45 ألفاً و129

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45 ألفاً و129
أفادت وزارة الصحة في غزة، الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 45 ألفاً و129 شهيداً، و107 آلاف و338 مصاباً.
وأكدت الوزارة في بيان، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 32 شهيداً و94 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونوهت بوجود آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ولا تزال قوات الاحتلال تواصل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ440 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.
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