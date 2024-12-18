أخبار اليمن : هجمة إلكترونية تتسبب في سرقة بيانات حساسة

هجمة إلكترونية تتسبب في سرقة بيانات حساسةأكد مركز علوم الصحة بجامعة تكساس للتكنولوجيا أن متسللين تمكنوا من الوصول إلى البيانات الصحية الشخصية والحساسة لأكثر من 1.4 مليون فرد خلال هجوم إلكتروني في سبتمبر.

وشهد الهجوم الإلكتروني، الذي أثر أيضًا على حرم جامعة تكساس للتكنولوجيا في، قيام المهاجمين بسرقة معلومات طبية حساسة.

وتضمنت البيانات المسروقة، أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الحساب المالي وتفاصيل الهوية الصادرة عن الحكومة والمعلومات الصحية – بما في ذلك أرقام السجلات الطبية وبيانات الفواتير ومعلومات التشخيص والعلاج، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

ويحتوي موقع حادثة الأمان الخاص بجامعة تكساس للتكنولوجيا على رمز “noindex”، والذي يخبر محركات البحث بتجاهل الصفحة، مما يجعل من الصعب على الأفراد المتضررين العثور على الموقع في نتائج البحث.

تؤكد قائمة على بوابة خرق البيانات التابعة لوزارة الصحة الأمريكية أن الجامعة تخطر 1.46 مليون فرد بأن معلوماتهم قد تعرضت للخطر في خرق البيانات.

وأعلنت مجموعة “Interlock ransomware” مسؤوليتها عن الهجوم الإلكتروني، في منشور على “الدرك ويب“.

وتزعم العصابة أنها نشرت 2.1 مليون ملف مسروق من “TTUHSC”، بإجمالي 2.6 تيرابايت من البيانات.

المصدر: وكالات