أخبار اليمن : افتتاح مستشفى الأمل للأورام في صنعاء

افتتاح مستشفى الأمل للأورام في صنعاءافتتح وزراء الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان والشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، اليوم بصنعاء مستشفى الأمل للأورام التابع للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.

واطلعوا على ما يحتويه المستشفى من أقسام الرقود "رجال ونساء وأطفال" ووحدة العلاج التنظيمي والعناية المركزة والعمليات الجراحية والعيادات والمختبر والصيدلية وقسم الأشعة.

وخلال الافتتاح ثمن وزير الصحة الدكتور شيبان إنجاز هذا المشروع المهم الذي يُجسد الشراكة المجتمعية .. وقال "لن ينجح القطاع الصحي وتتعزز الخدمات الطبية إلا بالمشاركة المجتمعية ومستشفى الأمل يمثل أفضل مثال على ذلك".

ولفت إلى دور البيوت التجارية ورجال المال والأعمال في إنجاز المستشفى لتقديم خدماته الطبية والعلاجية لمرضى الأورام .. معربًا عن أمله في تنفيذ مثل هذه المشاريع في بقية المحافظات، بما يخفف من معاناة مرضى السرطان.

ودعا الوزير شبيان المجتمع والقطاع الخاص إلى المساهمة في دعم إنشاء مثل هذه المراكز والمستشفيات للتخفيف من أعباء مرضى الأورام الذين زادت أعدادهم خلال الفترة الأخيرة.

بدوره بارك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل باجعالة المؤسسة الوطنية لمكافحة مرضى السرطان، افتتاح مستشفى الأمل للأورام لتخفيف معاناة المرضى .. مشيدًا بجهود القطاع الخاص في مساعدة المرضى والمجال الاجتماعي.

وتطرق إلى دور رجال المال والأعمال ومساهمتهم في تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للمجتمع .. مشيدًا بكل من ساهم في إنشاء المستشفى خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وأعرب باجعالة عن أمله في إن يكون المستشفى أنموذجًا لإنشاء مستشفيات في بقية المحافظات لتخفيف معاناة مرضى السرطان.

فيما نوه وزير الاقتصاد المهندس المحاقري بالمبادرات المجتمعية ومساهمة القطاع الخاص في افتتاح المستشفى كنموذج يجب أن يحتذى به في بقية المحافظات.

وأكد أهمية المستشفى في تقديم خدماته لشريحة المرضى المصابين بالسرطان الذي يجب الاهتمام بهم وتقديم الرعاية الصحية سواء من الجانب الحكومي أو القطاع الخاص.

وتطرق إلى برنامج حكومة البناء والتغيير الداعم لإقامة مثل هذه المرافق الصحية التخصصية .. مبينًا أن قانون الاستثمار وضع محفزات لإنشاء المراكز التخصصية لمعالجة أمراض السرطان والأمراض الأخرى.

في حين أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مكافحة السرطان الكبوس، أن المستشفى سيقدم خدمات طبية وعلاجية لمرضى السرطان ممن يعانون ويلات المرض وقسوة تبعاته وتكاليفه الباهظة.

وأوضح أن المؤسسة ستستمر في أداء رسالتها الإنسانية التي بدأت منذ 20 عاماً، وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للمرضى.