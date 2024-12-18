أخبار اليمن : 3 مجازر إسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة

3 مجازر إسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية وصل منها إلى المستشفيات 38 شهيداً و203 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان، أن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 45 ألفاً و97 شهيداً، و107 آلاف و244 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ439 على التوالي، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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