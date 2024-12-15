أخبار اليمن : سرقة آلاف المستندات الرسمية من جهة حكومية

سرقة آلاف المستندات الرسمية من جهة حكوميةكشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن واقعة سرقة كبرى لآلاف المستندات وأوراق وملفات رسمية من داخل مكتب للضرائب تابع لوزارة المالية المصرية.

وتعرض مكتب ضرائب منطقة فيصل بمحافظة الجيزة وهو أحد المكاتب التابعة لمصلحة الضرائب بوزارة المالية لعملية سرقة ملفات ضريبية.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لسرقة ملفات من مكتب ضرائب فيصل بمنطقة الهرم حيث ألقت القبض على 4 متهمين 2 منهما نفذا جريمة السرقة و2 آخرين اشتريا منهما الأوراق وفقاً لـRT.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مديرية الشؤون المالية بمكتب ضرائب فيصل تفيد باختفاء 15 شوالا بها عدد كبير من الملفات الضربيبة من داخل المكتب بدائرة القسم.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية فإنه على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ لمتابعة الإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة وبيان ملابسات عملية السرقة واختفاء الملفات.

وأشارت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة للمباحث والمباحث الجنائية بمحافظة الجيزة إلى أن تلك الملفات "مر عليها أكثر من 10 سنوات وتم تسديدها وإنهاؤها جميعا"

وأضافت التحريات أن القائمين على المكتب أعدوا تلك الملفات لإرسالها إلى الإدارة المركزية للضرائب في أكتوبر بسبب انتهاء الأعمال فيها. حيث تمت تعبئتها في أشولة ووضعها على السلم خارج مكتب مأمورية ضرائب فيصل لحين نقلها إلى الإدارة المركزية.

وكشفت التحقيقات عن قيام شابين من جامعي المخلفات والخردة والكرتون بسرقة تلك الأشولة لبيعها كأوراق تالفة بالكيلو وقاما ببيع الكيلو منها بـ 8 جنيهات لاثنين من صاحبي مخزن كرتون في الهرم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين بسرقة أشولة ملفات الضرائب اللذين أرشدا إلى مخزن الكرتون الذي باعا الورق لمالكيه فتم إعادة الملفات وضبط مالكي المخزن.