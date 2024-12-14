أخبار اليمن : أجواء شديدة البرودة وتحذير جديد للمزارعين

أجواء شديدة البرودة وتحذير جديد للمزارعينتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة وشديدة البرودة مع تشكل الصقيع في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، وبصورة أخف نسبياً في مرتفعات إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت مع إمكانية تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء من المناطق المرتفعة والمكشوفة.

ومن المتوقع أيضاً أجواء باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، الجوف، مأرب، وفي الصحارى.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 0.6، البيضاء: 1.8، صنعاء: 2.4، عمران: 2.8، إب. بعدان: 6.7، المحويت: 8.2، الجوف: 9.1 درجات مئوية.

ودعا المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ التدابير اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.

وحث المركز، المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم وكذلك رعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة.