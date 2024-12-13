أخبار اليمن : لاتسيو يستعيد صدارة اليوروباليغ وليون رابعاً

لاتسيو يستعيد صدارة اليوروباليغ وليون رابعاًفاز لاتسيو الإيطالي على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3-1 في مباراتهما مساء الخميس، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "اليوروبا ليغ".

ورفع لاتسيو رصيده إلى 16 نقطة واستعاد صدارة جدول ترتيب البطولة متفوقا بفارق الأهداف على أتلتيك بيلباو الإسباني والذي كان قد فاز أمس على فنربخشة التركي بهدفين دون رد، بينما توقف رصيد أياكس عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وحقق أندرلخت البلجيكي انتصارا ثمينا على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفين مقابل هدف، ليرفع الفريق البلجيكي رصيده إلى (14) نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد سلافيا براغ عند أربع نقاط في الترتيب الثامن والعشرين.

وتغلب ليون الفرنسي على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع ليون رصيده إلى 13 نقطة في الترتيب الرابع، متفوقا بفارق الأهداف على آينتراخت فرانكفورت في المركز الخامس بنفس الرصيد.

وحقق مانشستر يونايتد الإنجليزي الفوز على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين مقابل هدف، ورفع الفريق الانجليزي رصيده إلى (12) نقطة في المركز السابع، بينما تجمد فيكتوريا بلزن عند تسع نقاط في الترتيب السابع عشر.

وتغلب روما الإيطالي على ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع الفريق الإيطالي رصيده إلى تسع نقاط في الترتيب الرابع عشر، فيما توقف رصيد براغا عند سبع نقاط في المركز الخامس والعشرين.

وفي بقية المباريات، فاز باوك سالونيكا اليوناني على فرينكفاروزي الهنغاري بخمسة أهداف دون رد، وسانت جيلواز البلجيكي على نيس الفرنسي بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل أولمبياكوس اليوناني مع تفينتي أنشخيده الهولندي دون أهداف، وهوفنهايم الألماني مع ستيوا بوخارست الروماني بنفس النتيجة، ومالمو السويدي وغالتا سراي التركي بهدفين لكل منهما.