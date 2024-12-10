أخبار اليمن : بيان جديد لـ"حزب الله".. هذا ما جاء فيه

بيان جديد لـ"حزب الله".. هذا ما جاء فيهحمّل حزب الله اللبناني، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية مسؤولية حماية الشعب السوري من العدوان الإسرائيلي على أراضيه، مطالباً باتخاذ كل الخطوات لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها.

وقال الحزب، في بيان، إن «احتلال الكيان الإسرائيلي لمزيد من الأراضي السورية وضرب القدرات العسكرية فيها هو عدوان خطير ومدان بشدّة، يتحمّل مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية المسؤولية في رفضه وإنهائه وحماية الشعب السوري في مرحلة حساسة ومفصلية من تاريخه».

وأشار إلى أنه لطالما حذّر من «الأطماع الإسرائيلية في كل المنطقة»، وقاومها لـ«منع الاحتلال من تحقيق أهدافه»، وكرّر أن «العدوان على غزة هو حرب إبادة ومنطلق لتغيير وجه المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية».

واعتبر الحزب أن «الصمت المطبق عربياً وإسلامياً ودولياً تجاه العدوان الإجرامي على سوريا، بدعم أميركي غير محدود، وعدم اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، أدّى إلى التمادي الصهيوني والتطاول على دول المنطقة»، مؤكداً أنه «يجب اتخاذ كل الخطوات التي تمنع الكيان الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، وعدم السكوت أو التفرّج على هذا العدوان الغاشم ضدّ سوريا وشعبها».

وحول التطورات الساسية في سوريا، أكد الحزب أن «ما يجري في سوريا اليوم وما سينتج عنه من خيارات سياسية داخلية وخارجية، هو حقّ حصري للشعب السوري»، آملاً أن «تستقر سوريا على خيارات أبنائها، وتحقق نهضتها، وأن تكون في موقع الرافض للاحتلال الإسرائيلي، مانعةً التدخلات الخارجية في شؤونها». وختم الحزب بيانه بتأكيد وقوفه إلى جانب سوريا وشعبها «في حقّه بصنع مستقبله».