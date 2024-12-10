أخبار اليمن : 37 مليار دولار خسائر مادية في غزة ونسبة الدمار 86%

37 مليار دولار خسائر مادية في غزة ونسبة الدمار 86%أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44,758 شهيدا، ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما بلغ عدد الجرحى 106,134.

وأشار المكتب في تحديث لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 431، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت (9,905) مجازر، منها 7,160 ضد العائلات، وأبادت 1,410 عائلات بالكامل، حيث استشهد جميع أفرادها، ليصل إجمالي ضحايا هذه العائلات إلى 5,444 شهيدا. كما أبادت قوات الاحتلال 3,463 عائلة أخرى، لم يتبق منها سوى فرد واحد، بعد أن استشهد 7,934 من أفرادها.

وأوضح التقرير أن عدد المفقودين وصل إلى 11 ألف شخص لم تصل جثامينهم إلى المستشفيات. كما بلغ عدد الشهداء من الأطفال 17,712، بينهم 234 رضيعا استشهدوا بعد ولادتهم مباشرة، و849 طفلا دون عمر السنة.

وفيما يتعلق بالنساء، ارتفع عدد الشهيدات إلى 12,136، إضافة إلى 1,059 شهيدا من الطواقم الطبية، و192 شهيدا من الصحفيين. كما أشار التقرير إلى أن الحرب أدت إلى تدمير البنية التحتية بشكل كارثي، حيث بلغت نسبة الدمار في قطاع غزة 86 بالمئة، مع خسائر مادية أولية تقدر بـ37 مليار دولار.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير 160,500 وحدة سكنية بالكامل، و83,000 وحدة باتت غير صالحة للسكن، فيما تعرضت 193,000 وحدة سكنية لدمار جزئي.

وأشار المكتب إلى تدمير الاحتلال 211 مرفقا حكوميا، و819 مسجدا، و3 كنائس، و206 مواقع أثرية. كما ألحق الدمار بشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، مما زاد من معاناة السكان.

وفي الجانب الصحي، أخرج الاحتلال 34 مستشفى عن الخدمة، و80 مركزا صحيا، فيما بلغ عدد الإصابات بالأمراض المعدية بسبب النزوح 2,136,026 حالة.