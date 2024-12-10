أخبار اليمن : طقس شديد البرودة وتحذير من الصقيع

طقس شديد البرودة وتحذير من الصقيعتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً شديد البرودة، وصقيعاً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع طقساً شديد البرودة وجافاً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات إب، الضالع، لحج، أبين وغرب الجوف مع إمكانية تشكل الصقيع (الضريب) على بعض مناطق منها.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في أجزاء من غرب وجنوب مأرب ومرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، حضرموت وشبوة.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ قاع البون -عمران: 0، رصابة - ذمار: 0.4، صنعاء: 2، ذي ناعم - البيضاء: 2.3، بعدان ـ إب: 6.8 درجات مئوية.

وحذر المواطنين من الطقس البارد والشديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة من لديهم مناعة ضعيفة من كبار السن والأطفال والمرضى.

ودعا المركز المزارعين رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن إلى أخذ الحيطة والحذر من آثار الطقس الشديد البرودة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات، وإيواء الثروة الحيوانية في أماكن صحية ودافئة.

وأهاب بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من البرد الشديد وتكوّن الصقيع ومتابعة النشرات الصادرة عنه.