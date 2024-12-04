أخبار اليمن : إجلاء 11 طفلاً فلسطينياً مصاباً بالسرطان من غزة

إجلاء 11 طفلاً فلسطينياً مصاباً بالسرطان من غزة
اجلت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، 11 طفلًا فلسطينيا مصابين بالسرطان من قطاع غزة إلى الأردن، لتلقي العلاج.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، في منشور على منصة "إكس": "أجلت منظمة الصحة العالمية 11 طفلاً يحتاجون إلى العلاج من السرطان من غزة إلى الأردن، مع 20 مرافقا".
وأكد أنهم طالبوا باستخدام كافة الممرات لنقل المرضى بشكل آمن إلى خارج قطاع غزة، مضيفًا: "بالنهاية، السلام هو أفضل علاج".
وفي 28 نوفمبر الماضي، أعلن غيبريسوس، إجلاء 17 مريضا من غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من عام.
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