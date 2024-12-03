أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44502

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44502أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفًا و502 شهيد و105 آلاف و454 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 36 شهيدا و96 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام دون أن تتمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ424 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.