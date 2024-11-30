أخبار اليمن : لهذا السبب احذر من استخدام هاتفك أثناء تناول الطعام

لهذا السبب احذر من استخدام هاتفك أثناء تناول الطعاميحذر الخبراء من خطر صحي قد يصيب الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف الذكي أثناء تناول الطعام.

أوضح الدكتور غاريث ني، المحاضر الأول في علم وظائف الأعضاء في جامعة تشيستر بالممكلة المتحدة، أن الهاتف الذكي قد يحمل العديد من الجراثيم الضارة التي قد تنتقل إلى طاولة الطعام الخاصة بك وتسبب مشكلات صحية خطيرة.

وقال إن الهواتف الذكية تعد بيئة مثالية لنمو الجراثيم، حيث يمكن أن تحتوي على بكتيريا، مثل "إيكولاي E. coli" أو بكتيريا "الزائفة الزنجارية- Pseudomonas aeruginosa"، التي قد تسبّب التسمّم الغذائي والتهابات الجلد وأمراض الجهاز التنفسي، بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

كما أن هذه البكتيريا قد تؤدي إلى حالات صحية خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي والإنتان لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

سبب وجود الجراثيم على الهواتف

يعزو الطبيب وجود هذه الجراثيم على الهواتف، إلى أننا نلمس عديداً من الأسطح المختلفة يومياً، بعضها قد يحمل بكتيريا ضارّة.

ويضيف قائلاً: "تلامس أيدينا نحو 150 عنصراً مختلفاً يومياً، وأكثر إذا كنت مسافراً. وعند لمس هذه الأسطح، تنتقل البكتيريا إلى هواتفنا، خاصة إذا تم استخدام الهاتف بعد دخول المرحاض؛ ما يزيد من خطر نقل الجراثيم إلى الطعام".

كيف تنظف الهاتف للحد من انتقال الجراثيم؟

وبهذا الصدد، يوصي الخبراء باتباع بعض الإجراءات الوقائية للحد من انتقال الجراثيم عبر الهواتف:

- يجب فصل الهاتف عن الكهرباء لتجنُّب أيّ ضررٍ في أثناء تنظيفه.

- يجب إزالة غطاء الهاتف وتنظيفه جيداً بالماء الساخن والصابون، ومن ثم تركه ليجف تماماً.

- وإذا كان الغطاء مصنوعاً من موادّ خاصّة، مثل الجلد أو البولي يوريثان، فيجب استخدام منظفٍ خاص لتجنُّب إحداث تلفٍ فيه.

- وبعد ذلك، يُنصح بمسح الجزء الخارجي للهاتف باستخدام قطعة قماش خالية من النسالة لإزالة الغبار والأوساخ،

- استخدام عود أسنان خشبي لتنظيف المنافذ الصغيرة للهاتف من أيّ غبارٍ أو أوساخ.

- وفي النهاية، يمكن مسح الهاتف باستخدام منديل يحتوي على 70% من الكحول أو قطعة قماش مبللة قليلاً بالماء والصابون، مع إيلاء اهتمامٍ خاص للمناطق المحيطة بالأزرار وفتحات مكبّر الصوت.

وللتقليل من خطر الإصابة بالعدوى، ينصح الخبراء أيضا بغسل اليدين بشكلٍ دوري.