أخبار اليمن : مسيرة راجلة في لندن تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة

مسيرة راجلة في لندن تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزةخرجت مسيرة راجلة في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة.

وجابت المسيرة التي نظمتها عدد من المنظمات الحقوقية والمجتمعية، بالإضافة إلى الجاليات العربية والإسلامية، عدداً من شوارع لندن حيث انطلقت من بارك لين وصولا إلى نقطه التجمع ساحة البرلمان.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات "أوقفوا الحرب"، وطالبوا بالتوقف عن تسليح الكيان الصهيوني الغاصب من مملكة بريطانيا والأنظمة الغربية.